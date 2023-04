Jugendlicher bedroht Polizisten mit Messer

Ein Jugendlicher hat in Aschaffenburg mehrere Polizisten mit einem Messer bedroht – verletzt wurde niemand. Der 17-Jährige sei am Donnerstagabend mit der Waffe in der Hand aus einem Haus gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als mehrere Streifen dort eintrafen, habe er sich in einer «psychischen Ausnahmesituation» befunden und sei mit dem Messer auf die Beamten zugelaufen. Diese verwendeten nach eigenen Angaben einen Taser gegen den mutmaßlich psychisch erkrankten jungen Mann und nahmen ihn fest. Er sei in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht worden.