Jugendlicher bedroht Fußgänger mit Machete

Ein betrunkener Jugendlicher soll in Schwaben mehrere Menschen mit einer Machete bedroht haben. Nach Angaben der Polizei vom Samstag sei am Freitag die Meldung eingegangen, dass ein 16-Jähriger in Lauingen im Landkreis Dillingen an der Donau mehrere Fußgänger mit der Waffe bedrohe. Er konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler demnach zwar ein verbotenes Springmesser, jedoch keine Machete.