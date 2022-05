Jugendliche sind gefragt: Landkreis Wunsiedel will Freizeitangebote besser gestalten

„Im Fichtelgebirge ist ja nichts los für Jugendliche, voll langweilig!“ – Das will sich der Landkreis Wunsiedel nicht nachsagen lassen. Die Kommunale Jugendarbeit will deshalb aktuell wissen, wie es in Sachen Freizeitgestaltung bei den Teenies hier aussieht.

Knapp 2000 Jugendliche im Landkreis Wunsiedel haben deshalb Post vom Landratsamt bekommen. Angesprochen sind alle 14-, 16- und 18-Jährigen. Martin Reschke von der Kommunalen Jugendarbeit hofft auf möglichst viele Antworten. Ziel ist es nämlich, die Freizeitangebote besser planen zu können, heißt es.

Ausfüllen und zurückschicken könnt ihr den Fragebogen bis Mittwoch in einer Woche, also den 25. Mai. Wer teilnimmt, hat auch die Chance auf einen MAK-Gutschein und andere Preise.