Jugendliche setzen Rucksack mit Feuerwerkskörper in Brand

Ein gefährlicher Streich hat im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn einen Brand ausgelöst. Ein 15-Jähriger warf am Dienstagnachmittag einen brennenden Feuerwerkskörper in einen Rucksack, der vor einem Geschäft in Waldkraiburg stand, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Rucksack fing sofort Feuer.

Der Junge und seine drei Freunde im Alter von 13 und 14 Jahren rannten davon. Ein Zeuge sah die Jugendlichen weglaufen und bemerkte den lodernden Rucksack. Er griff schnell ein und löschte das Feuer.

Die vier Jungen kehrten nach kurzer Zeit zum Tatort zurück und stellten sich. Die Polizei nahm ihre Personalien auf und leitete Ermittlungen ein.