Jugendliche schießen mit Luftdruckwaffe auf Frau

Eine Gruppe Jugendlicher hat in einer Augsburger Straßenbahn mit einer Luftdruckwaffe zwei Mal auf eine Frau geschossen. Vermutlich habe es sich um eine Softair-Waffe gehandelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 27-Jährige sei bei dem Vorfall am Dienstag nicht verletzt worden, habe an der Trefferstelle aber zeitweise Schmerzen gespürt. Die vierköpfige Gruppe sei am Hauptbahnhof aus der Straßenbahn ausgestiegen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.