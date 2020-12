Jugendliche klauen Auto und machen Spritztour

Pettendorf (dpa/lby) – Nach einer Verfolgungsjagd über Straßen, Wiesen und Felder hat die Polizei in der Oberpfalz zwei 16-Jährige geschnappt, die mit einem gestohlenen Auto auf Spritztour waren. Als Beamte das Auto kontrollieren wollten, sei dieses davongebraust, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten folgten den Flüchtenden in der Nacht auf Samstag.

Nach etwa zehn Minuten kam das Auto auf einem Acker zum Stehen, die Jugendlichen flüchteten zu Fuß weiter. Einen der beiden nahmen die Beamten kurz danach fest und ermittelten die Personalien seines Begleiters. Die Jungen hatten das Auto nach Polizeiangaben in der Nachbargemeinde Lappersdorf gestohlen und müssen mit einer Anzeige rechnen.