Jugendliche greifen Polizisten an und rasten aus

Freilassing (dpa/lby) – Zwei Jugendliche haben in Oberbayern versucht, in eine Bundespolizeistation einzudringen und dann Beamte angegriffen. Mehrere Polizisten wurden bei dem Einsatz in Freilassing im Berchtesgadener Land leicht verletzt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Gegen die 16-Jährigen wird unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Sie waren nach dem Vorfall ihren Eltern übergeben worden.

Den Angaben nach klingelten die zwei Jugendlichen am Sonntagabend bei der Polizeiwache am Bahnhof. Als eine Beamtin öffnete, versuchten sie in die Büroräume zu gelangen. Polizisten wehrten sie ab und wurden von den Jugendlichen beleidigt. Das Duo flüchtete, wurde aber von der Polizei gestoppt. Einer der 16-Jährigen zückte dem Bericht nach ein Messer, er wurde gefesselt. Dabei wehrte er sich heftig. Der zweite Jugendliche versuchte die Festnahme zu stören und wurde ebenfalls gefesselt. Er trug eine FFP2-Maske mit der Aufschrift «ACAB» (Abkürzung für: «All cops are bastards»).

© dpa-infocom, dpa:210223-99-558321/2