Jugendliche erschreckt: Polizei sucht Axt-Mann

Es klingt wie aus einem Halloween-Film: Ein Mann kommt auf drei Jugendliche zu, droht mit einer Axt und schlägt schließlich mit ihr auf einen Tisch ein. Das soll gestern am späten Abend (MO) drei Jugendlichen in Adorf passiert sein. Sie saßen an einer Holzsitzgruppe in der Karlsgasse, als der Axt-Mann auf sie zukam. Die drei flüchteten in ihre Autos. Der Unbekannte wollte dann noch auf den Wagen eines Jugendlichen einschlagen. Der konnte das durch ein Ausweichmanöver aber noch verhindern.

Die Polizei in Plauen bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt sein, war sportlich und dunkel gekleidet mit kurzen Haaren und kurzem Bart. Außerdem soll er einen schwarz-weißen Hund dabei gehabt haben.