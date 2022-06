Jugendhilfeeinrichtung in Weißenstadt: 15-Jähriger wird vermisst

Vielleicht hattet ihr gestern auch so einen Zettel im Briefkasten? Demnach organisiert eine ungarische Familie am kommenden Dienstag (…)

Das Hauptzollamt Regensburg, das auch einen Dienstort in Hof hat, hat Schwerpunktkontrollen im Gastgewerbe in Oberfranken und der (…)

Einhaltung des Mindestlohns: Kontrollen in oberfränkischen Gastrobetrieben

Die Bürger in Bayern sollen die Möglichkeit bekommen, die Zukunft des Freistaates mitzugestalten. Finanzminister Albert Füracker und (…)

Die Mühe hat sich ausgezahlt – die Stadt Schwarzenbach am Wald darf sich in diesem und auch im kommenden Jahr „Deutschlands (…)

Waldhauptstadt 2022 / 2023: Wanderausstellung in Schwarzenbach am Wald

Briefmarken-Jubiläum: 20 Jahre Sonderbriefmarke Flussperlmuschel

Die Flussperlmuschel trägt gerade in unserer Region eine große Bedeutung – während sie an vielen Stellen in Deutschland schon (…)