Jugendhilfeausschuss: Landkreis Hof will Kinder und Jugendliche mehr unterstützen

Der Landkreis Hof will die Jugendsozialarbeit an Schulen im Hofer Land weiter ausbauen. Das hat der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. An Grundschulen in Rehau und Helmbrechts soll es zum Beispiel mehr Unterstützung für Flüchtlingsfamilien und Kinder mit emotionalen Auffälligkeiten geben. Hilfe bekommen Kinder und ihre Familien im Landkreis Hof auch von zwei sogenannten Verfahrenslotsen. Die sind eine zentrale Anlaufstelle für Familien mit behinderten Kindern.

Außerdem hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen: Das Projekt „Netzwerk Familienpaten Bayern“ soll weitergeführt werden, allerdings in reduzierter Form. Dabei bekommen vor allem die Familien Hilfe, die nicht unbedingt auf die Unterstützung von Verwandten oder Freunden zählen können.