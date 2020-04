Jugendherbergen sollen finanzielle Hilfen bekommen

München (dpa/lby) – Jugendherbergen in Bayern sollen in der Corona-Krise finanziell unterstützt werden. «Ich bin der Auffassung, dass die Jugendherbergen aufgrund ihrer Strukturen ähnlich wie Hotels behandelt werden sollten», teilte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Mittwoch mit. Sie habe das Wirtschaftsministerium gebeten, unbürokratische Hilfen zu prüfen. Es gehe um den Erhalt von rund 900 Arbeitsplätzen.

In einem Schreiben hatte der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks vergangene Woche um Hilfe gebeten. «Ohne Unterstützung durch Bund und Land ist der Landesverband zur dauerhaften Aufgabe der Standorte gezwungen», hieß es darin. Mitte März mussten infolge der Corona-Krise alle 58 Häuser in Bayern schließen.

«Wir müssen auch für Jugendherbergen und Schullandheime eine existenzsichernde Lösung finden», erklärte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) auf Anfrage der dpa. Das Ministerium werde eine Unterstützung prüfen.