Jugendherberge Wunsiedel: Kooperationsvertrag mit Stadt Wunsiedel

Jugendherbergen können sogenannte Profil-Jugendherbergen sein. Je nach Thema und Stadt beschreibt dieses Profil die Jugendherberge genauer. So ist die Herberge in Regensburg zum Beispiel eine Kultur-Jugendherberge. In Wunsiedel trägt die Jugendherberge den Beinamen aktiv und fit. Jetzt hat das Haus einen Kooperationsvertrag mit der Stadt Wunsiedel unterschrieben. Das bestätigt der Herbergsleiter Jörg Ruckdeschel gegenüber Radio Euroherz. In der Jugendherberge Wunsiedel geht es vor allem um Sport, Bewegung und Entspannung. Sportgruppen – wie etwa Tanzvereine – nutzen dort die Möglichkeit, um zu trainieren.

(Symbolbild)