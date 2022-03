Jugendherberge in Hof: Heute kommen neue Flüchtlinge aus der Ukraine

Weiterhin fliehen zigtausende Menschen vor dem Krieg in der Ukraine. Mittlerweile sind auch hunderte in unserer Region angekommen. Vor kurzem hat die Jugendherberge der AWO in Hof einige Familien aufgenommen, die aus der Ukraine geflohen sind. Heute sollen weitere Flüchtlinge mit einem Bus aus Bamberg kommen. Das hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla in der Stadtratssitzung angekündigt;

Rudolf Gulau von der Jugendherberge hatte zuvor zu Spenden aufgerufen. Nach zahlreichen Sachspenden hat er zuletzt vor allem um Geldspenden für die ukrainischen Flüchtlinge gebeten. Auch Reisetaschen und Koffer werden gebraucht.

Bevor ihr Hilfsgüter vorbeibringt, solltet ihr die Jugendherberge kontaktieren. Die Kontaktdaten findet ihr hier:

Telefon: 09281 93277

Mail: post@hof-awo.de