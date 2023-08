Jugendherberge in Hof: Ende September ist erstmal Schluss

Bei einer Jugendherberge denken die meisten von uns wahrscheinlich an einen Ausflug mit der Schule. Nach Hof werden Schulklassen in nächster Zeit erstmal keinen Ausflug mehr unternehmen. Die Jugendherberge wird Ende September schließen. Das hat der AWO Kreisverband Hof-Stadt nun in der jüngsten Sitzung des Ferienausschusses dem Stadtrat mitgeteilt.

Der AWO Kreisverband Hof Stadt und Land ist seit fünf Jahren Träger der Jugendherberge. Schon seit der Übernahme war der AWO klar, dass irgendwann ein Neubau her muss. Die Bedingungen im bestehenden Gebäude würden den Anforderungen des bayerischen Jugendherbergswerks nämlich schon länger nicht mehr genügen, so die Kreisvorsitzende Marion Ühla-Mayer. Die AWO hat für einen Neubau auch schon eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, sich letztendlich aber gegen den Neubau entschieden. Der würde nämlich einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Das heißt aber nicht, dass ein Neubau nicht in zwei bis drei Jahren denkbar wäre, sagt Marion Ühla-Mayer. Ein weiterer Grund für die Schließung ist die geringe Auslastung der Herberge. Die Mitarbeiter werden von der AWO aber ein Übernahmeangebot bekommen, sodass sie in anderen Bereichen arbeiten können, wenn sie möchten.