Jugendherberge Hof: Lieber Geld- statt Sachspenden

Bisher sind die Geflüchteten im Hofer Land meist privat untergekommen, also bei Familien oder Freunden. Aber auch die Jugendherberge in der Stadt Hof hat Mütter mit Kindern aus der Ukraine aufgenommen. Heute kommen weitere Geflüchtete dort an. Auch hier hat sich die enorme Spendenbereitschaft der Menschen in der Region wieder gezeigt. Zahlreiche Hofer sind dem Aufruf der Jugendherberge gefolgt, sodass aktuell kaum noch Sachspenden benötigt werden. Rudolf Gulau, Leiter der Jugendherberge:

Das könnte Sie auch interessieren

Ukrainische Flüchtlinge: Hofer Jugendherberge nimmt Familien auf

Das Ankerzentrum Bamberg verteilt derzeit ukrainische Flüchtlinge auf die Landkreise. Auch in Hof kamen am Montagnachmittag Familien an (…)

Hilfe für Ukraine: Neue Spende-Möglichkeiten in der Region

Die Hilfsbereitschaft für die Opfer des Ukraine-Kriegs in der Euroherz-Region ist so groß, dass manche Annahmestellen schon so viele (…)

Hilfsbereitschaft in der Region: Auch heute gehen wieder Spenden in die Ukraine

Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind über anderthalb Millionen Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg. Die Region spendet weiter (…)

Fazit zu Hofer Spendenaktion: Hanna Vinichuk dankbar für die vielen Spenden

In der Euroherz-Region starten in den nächsten Tagen immer wieder Transporter mit Spenden in Richtung Ukraine. Gestern haben wir euch (…)

Sondergipfel in Bayern: Schnelle Integration von Flüchtlingskindern

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab. Im Freistaat Bayern sind bereits rund 55.000 Geflüchtete angekommen. Nicht alle (…)

Ukrainische Flüchtlinge in der Stadt Hof: Notunterkunft in Hofecker Schulturnhalle geplant

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine – auch in die Stadt Hof. Bisher haben die meisten der Geflüchteten (…)