Jugendherberge Hof: Flüchtlinge müssen bis August umziehen – Stadt Hof sucht Wohnungen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind mittlerweile vier Monate vergangen. Über sieben Millionen Menschen sind seitdem aus der Ukraine geflohen. In der Euroherz-Region haben viele Familien die Geflüchteten bei sich aufgenommen und auch einige Hotel- und Gastronomiebetreiber haben Menschen untergebracht. Die rund 50 Geflüchteten in der Jugendherberge Hof müssen sich nun aber eine neue Unterkunft suchen. Das liegt daran, dass die Agentur für Arbeit für Geflüchtete zuständig ist und nicht das Sozialamt der Stadt Hof. Rudolf Gulau, Leiter der Jugendherberge Hof, sieht beim Umzug aber noch einige Probleme:

Bis August müssen die Menschen aus der Jugendherberge ausgezogen sein. Wegen des Wohnungsmangels in der Region bezweifelt Rudolf Gulau aber, dass alle eine neue Unterkunft bekommen werden. Zur Not möchte er die Geflüchteten deshalb weiter in der Jugendherberge wohnen lassen. Dafür wird auch schon über einige Spendenaktionen nachgedacht.

Die Stadt Hof bittet jetzt dringend um Hilfe, um besonders Familien und Kindern ein geschütztes Zuhause ermöglichen zu können. Wer passenden Wohnraum zur Verfügung hat, soll sich bitte bei der Stadt Hof melden, heißt es in einer Mitteilung.

Falls Hoferinnen und Hofer Wohnraum anbieten möchten, können diese sich an folgende Kontaktpersonen beziehungsweise Stellen wenden:

Michael Meier, Stadt Hof, 09281 815 1249, soziales@stadt-hof.de

Wohnraumbörse der Integreat App Hofer Land, dort können Wohnungen eingestellt werden, auf die die Geflüchteten direkt Zugang haben: https://hoferland.wohnraum.tuerantuer.org/

Der Fachbereich Demografie und Migration sowie Bärbel Uschold, Integrationslotsin der Stadt Hof, unterstützen ebenfalls mit Ehrenamtlichen die Suche und Vermittlung von Wohnungen. Die Informationen werden an alle weitergegeben und die Ehrenamtlichen können zwischen Vermietern und Mietern bei der Vermittlung helfen und bei Wohnungsbegehungen oder Ähnlichem unterstützen.