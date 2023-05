Jugendfilmfestival JUFINALE: Junge Menschen aus Oberfranken können eigene Werke einreichen

Die Region zeichnet sich durch ihre Filmfestivals aus. Es gibt die Internationalen Hofer Filmtage, die Grenzland-Filmtage in Selb und in Hof auch das Kinderfilmfest. Im Herbst kommt noch ein weiteres Festival dazu. Es nennt sich JUFINALE. Dort können Jugendliche aus Oberfranken, die zwischen 13 und 27 Jahre alt sind, ihre selbstgedrehten Kurzfilme präsentieren. Das Oberfränkische Jugendfilmfestival findet alle zwei Jahre statt, federführend ist der Bezirksjugendring Oberfranken. Dieses Jahr beteiligen sich auch der Stadt- und Kreisjugendring Hof und das Central-Kino. Das Festival findet am 18. November deshalb auch in dem Hofer Kino statt.

