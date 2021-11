Jugendarbeit in Hof: Jahresprogramm verabschiedet

Kinder und Jugendliche mussten in den letzten anderthalb Jahren auf vieles Verzichten. Der Jugendhilfeausschuss in Hof hat jetzt die Schwerpunkte des Jahresprogramms der Kommunalen Jugendarbeit für nächstes Jahr vorgestellt. Neben einem Kinderfilmfest und den Ferienprogrammen gibt es auch wieder das Spielmobil im Spätsommer. Für die Sommerferien gibt es dann auch den Hofer Ferienpass. Der enthält viel Gutscheine und Vergünstigungen. Mit dem Ferienpass Plus können die Kinder auch an einer Tagesfahrt teilnehmen. Ab nächstem Schuljahr ist auch der Hofer Kinderpass geplant. Er gilt für alle Hofer Kinder und beinhaltet ganzjährige Angebote. Er soll in den Haushalt für nächstes Jahr aufgenommen werden. Außerdem will die Stadt im nächsten Haushalt auch mehr Mittel bereitstellen, um Spiel- und Bolzplätze instand zu halten. Im Baugebiet Rosenbühl ist ein neuer Spielplatz geplant.