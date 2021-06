Jugendamt: Weniger Inobhutnahmen im Vogtland

Home-Office, Kinderbetreuung zuhause und dann hat auch noch fast alles zu. Die Corona-Pandemie hat viele Familien auf die Probe gestellt. Trotzdem gibt es aus dem Vogtland gute Nachrichten. Im Jugendhilfeausschuss ging es jetzt um die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bereich Hilfen und Erziehung. Der Bericht hat gezeigt, dass im vergangenen Jahr trotz Corona weniger Kinder in die Obhut des Jugendamts genommen werden mussten. 2020 waren es 169 Inobhutnahmen. Zum Vergleich: Zwei Jahre vorher waren es noch ungefähr 60 mehr. Allerdings sind beim Jugendamt mehr Meldungen zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung eingegangen. Das führt der Jugendhilfeausschuss aber nicht unbedingt auf die Pandemie zurück. Generell gewinne der Kinderschutz in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Eine Meldung zur Kindeswohlgefährdung bedeute auch nicht gleich, dass eine vorliegt. Oft können Gefahren durch Gespräche und Beratungen in den Familien abgewendet werden.