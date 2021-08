Jugend nach Corona: Landkreis Hof startet Befragungen

Morgen haben erneut alle die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen – am Hofer Eisteich von 13 Uhr 30 bis 18 Uhr 30 – und das ohne Anmeldung. Auch am Weißenstädter See gibt es am Sonntag eine solche Impfaktion von 14 bis 17 Uhr. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und von Johnson&Johnson. Ziel der Impfungen ist einen erneuten Lockdown zu vermeiden.

Darunter haben vor allem die jungen Menschen gelitten. Der Landkreis Hof will mit dem Projekt „Jugend nach Corona“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss rausfinden, welche Auswirkungen die Pandemie auf Kinder und Jugendliche hat. Dafür startet in der kommenden Woche eine Pädagogin der Diakonie Hochfranken Befragungen. Bis zum Mittwoch können sich freiwillige Teilnehmer dafür melden. Gesucht sind Kinder und Jugendliche aus den Bereichen Rehau, Münchberg, Oberkotzau, Helmbrechts und Schwarzenbach an der Saale, die im Herbst in die Schule kommen oder auf eine weiterführende Schule wechseln und Eltern, die solche Kinder haben.

Im Zeitraum vom 20.08.2021 bis 08.09.2021 wird im Auftrag des Landkreises Hof durch die Pädagogin Silvia Knieling von der Diakonie Hochfranken eine Befragung mittels Einzelinterviews durchgeführt.

Hierzu werden freiwillige Interviewpartner aus den Gemeinden Rehau, Münchberg, Oberkotzau, Helmbrechts und Schwarzenbach an der Saale mit folgenden Kriterien gesucht:

1. Kindergartenkinder, die im September 2021 in die Schule kommen bzw. von der Einschulung noch zurückgestellt wurden

2. Grundschulkinder, die im September 2021 an eine weiterführende Schule wechseln (z.B. Mittelschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium)

3. Jugendliche, die von der weiterführenden Schule ins BVJ nach Schwarzenbach/Saale wechseln

4. Eltern, die mindestens ein Kind aus den bereits genannten Bereichen (Nummerierung 1 bis 3) haben

Anmeldung:

Wer als Elternteil oder als junger Mensch gerne an einem Interview teilnehmen möchte, kann sich bis zum 18.08.2021 per E-Mail an Projekt-Landkreis-Hof@gmx.de anmelden oder in eine der Listen eintragen, die derzeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen im Landkreis Hof ausliegen. Bei der Anmeldung sollte der vollständige Name, Telefonnummer, Alter und Wohnort angegeben werden. Silvia Knieling meldet sich ab dem 18.08. bei den angemeldeten Teilnehmern.