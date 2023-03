Jugend macht Heimat: Bayerischer Landesverein für Heimatpflege lobt Kinder- und Jugendpreis aus

Viele lernen die eigene Heimat erst in späteren Jahren wirklich zu schätzen. Zum Beispiel, wenn sie zum Studieren mal in einer anderen Stadt gewohnt haben. Andere setzen sich aber auch schon in jungen Jahren für ihre Heimat ein. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege hat für Menschen zwischen sechs und 21 Jahren zum ersten Mal einen Kinder- und Jugendpreis unter dem Motto „Jugend macht Heimat“ ausgelobt. Das teilt die Stadt Hof jetzt mit. Der Preis ist mit 11.500 Euro dotiert. Es geht zum Beispiel um die Bereiche Mundart, Brauchtum, Heimatgeschichte und Kinder- sowie Jugendtheater. Bewerben können sich Interessierte über ein Bewerbungsformular mit einem Video zum jeweiligen Projekt.

Das Formular mit Link zum Video kann entweder per Mail an info@heimat-bayern.de oder mit einem USB-Stick per Post an Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V., Ludwigstraße 23 Rgb., 80539 München gesendet werden. Der Einsendeschluss ist der 30. September 2023.