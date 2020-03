Jugend forscht: Schüler aus der Region dürfen zum Landeswettbewerb

Wem der Unterricht in der Schule zu theoretisch ist, der ist beim Wettbewerb „Jugend forscht“ an der richtigen Adresse. Die besten Schüler haben sich jetzt in Bamberg ihre Preise abgeholt – allerdings ohne Publikum. Wegen des Coronavirus wollten die Veranstalter lieber auf Nummer sicher gehen.

Aus der Euroherz-Region sind zwei Schüler vom Hofer Schiller-Gymnasium unter den Regionalsiegern. Johannes Klischka hat sich in der Kategorie „Arbeitswelt“ mit seiner Arbeit an der Automation eines Hühnerstalls durchgesetzt. Florian Dahlke hat im Bereich „Technik“ einen Reinigungsroboter für Photovoltaikanlagen entwickelt. In Physik hat sich Simon Tautenhahn vom Hochfranken-Gymnasium Naila mit dem Bogenschießen beschäftigt. Und die Untersuchungen regionaler Gesteinsproben hinsichtlich ihrer Leitfähigkeit haben Sarah Fritsche vom Johann-Christian Reinhardt Gymnasium in Hof nicht nur den Sieg bei den Geo- und Raumwissenschaften eingebracht, sondern auch den Sonderpreis „Energiewende“. Alle vier dürfen jetzt zum Landeswettbewerb nach München Ende März.