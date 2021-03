Jugend forscht: Preisverleihung heute online

Eigentlich hätten sie eine große Bühne verdient – wegen Corona geht das aber auch in diesem Jahr nicht: Die Nachwuchsforscherinnen und -forscher von „Jugend forscht“ aus Oberfranken haben in der vergangenen Woche ihre Arbeiten bei einer virtuellen Messe vorgestellt. Heute steht die Preisverleihung an. Dafür hat sich die Jury die Projekte per Video angeschaut. Auch Schülerinnen und Schüler aus der Euroherz-Region sind dabei. Zwei Schülerinnen vom Hochfranken-Gymnasium Naila haben zum Beispiel biologisch abbaubare Windeln entwickelt.

