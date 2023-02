Jugend forscht in Oberfranken: 20 Schüler aus Hochfranken mit dabei

Die Schüler in Hochfranken haben in den letzten Wochen wieder intensiv getüftelt und experimentiert. Beim oberfränkischen Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ sind 20 Schüler aus Stadt und Landkreis Hof und dem Landkreis Wunsiedel vertreten. Besonders stark vertreten ist das Hochfranken-Gymnasium in Naila mit sechs Projekten. Das Gymnasium ist damit die drittstärkste Schule in Oberfranken, das Schiller-Gymnasium Hof folgt mit fünf Projekten. Der Regionalwettbewerb findet am 2. März an der Hochschule Coburg statt.