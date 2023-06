Jugend forscht 2024: Nachwuchsforscher aus Oberfranken können sich ab sofort bewerben

Dass wir in Oberfranken viele kreative Köpfe und Nachwuchsforscher haben, zeigt jedes Jahr der Wettbewerb „Jugend forscht“. Ab sofort können sich junge Leute bis 21 Jahre für die nächste Runde anmelden. Das teilt der Verein Oberfranken Offensiv jetzt mit. Bewerbungsfrist ist der 30. November, der oberfränkische Regionalentscheid findet dann am 29. Februar in Kulmbach statt. Wer hier die Jury überzeugt, qualifiziert sich für den Landesentscheid. Dort hat er sogar die Chance auf eine Teilnahme am Bundeswettbewerb.