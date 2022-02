Jugend forscht 2022: 13 Kinder aus Hof und Wunsiedel bewerben sich

Jedes Jahr präsentieren Kinder und Jugendliche bei Jugend forscht ihre genialen Ideen. Auch dieses Jahr findet der oberfränkische Wettbewerb nur digital statt. Organisiert hat ihn die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv. Aus Hof und Wunsiedel treten 13 Kinder mit elf Projekten an. Gleich sieben Teilnehmer kommen vom Hofer Schiller-Gymnasium. Die Projekte sind vielfältig. Eine Schülerin des Luisenburg-Gymnasiums beschäftigt sich zum Beispiel mit der Herstellung von nachhaltiger Folie. Ein Schüler des Hofer Schiller-Gymnasiums hat sein Modell eines Roboters verbessert, der die kontaktlose Essensversorgung im Krankenhaus ermöglichen soll. Der oberfränkische Jugend forscht Wettbewerb findet am kommenden Donnerstag statt (17. Februar). Die Gewinner treten danach im Landeswettbewerb an.