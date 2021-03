Jugend forscht 2021: Teilnehmer aus der Region schaffen es aufs Treppchen

112 Kinder und Jugendliche aus Oberfranken haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Pandemie, Nachhaltigkeitsthemen und weiteren wissenschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt: Beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Am Nachmittag hat es die Preisverleihung gegeben. Zum Sieg hat es für Teilnehmer aus der Euroherz-Region diesmal nicht gereicht. Schülerinnen und Schüler der drei Hofer Gymnasien haben es aber zumindest dreimal auf den zweiten und einmal auf den dritten Platz geschafft. Außerdem gehen sieben Sonderpreise nach Hof. Darunter sind zum Beispiel Arbeiten, die sich mit Diabetes in der Schule oder dem Hühnerstall der Zukunft befassen. Ein Sonderpreis des Nachwuchswettbewerbs „Schüler experimentieren“ geht außerdem ans Hochfranken-Gymnasium Naila.

Zu allen Preisträgern geht’s hier.

