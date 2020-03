Jüngster Bürgermeister Bayerns: Kristan von Waldenfels tritt Amt an

Er ist der jüngste Bürgermeister Bayerns und muss jetzt schneller als gedacht ran. Am Sonntag haben die Lichtenberger in der Stichwahl den 19 Jahre jungen Kristan von Waldenfels von der CSU gewählt. Heute schon tritt er sein Amt an, weil Vorgänger Holger Knüppel im Februar überraschend gestorben war. Und er hat sich eine Menge vorgenommen:

Gleich zu Beginn hat von Waldenfels die Corona-Krise vor der Brust. Er will in Lichtenberg ein Netzwerk aufbauen, um sich gegenseitig zu helfen. Auch Schutzmasken für die Verwaltung sind im Gespräch.