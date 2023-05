Judo-Weltmeisterschaft in Doha: Timo Cavelius scheidet aus

Für ihn geht es aktuell steil nach oben: Timo Cavelius, Judoka aus Hof. In drei großen internationalen Turnieren konnte er sich drei Medaillen sichern, zwei Mal Bronze und einmal Silber. Jetzt hat er auch an der Judo-Weltmeisterschaft in Doha teilgenommen, in der Klasse bis 81 Kilogramm. In der dritten Runde musste sich Timo Cavelius gegen den japanischen Olympiasieger geschlagen geben. Damit ist er nun aus dem Turnier ausgeschieden. Zuvor konnte sich Cavelius aber gegen zwei Gegner durchsetzen. Damit holte er den ersten Sieg eines deutschen WM-Starters bei den Männern.