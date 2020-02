Judo Grand-Slam: Timo Cavelius aus Hof kämpft in Düsseldorf

In der Mainmetropole Düsseldorf läuft seit gestern der Judo Grand-Slam. Unter den fast 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch Timo Cavelius aus Hof, der seinen siebten Platz aus dem Vorjahr noch verbessern will. Er tritt heute in seiner Gewichtsklasse bis 81kg an und hat zu Beginn einen vergleichsweise leichten Gegner erwischt: das Los hat Khaknazar Nazarov aus Tadschikistan als Gegner bestimmt. Der liegt in der Weltrangliste über 300 Plätze hinter Timo Cavelius, der somit als Favorit in die Wettkampfserie geht.

Die Kämpfe beginnen heute um 9 Uhr 30 und die Finalkämpfe sind für etwa 17 Uhr angesetzt. (Ansehen kann man sich die Paarungen im TV bei Eurosport, oder online bei „sportdeutschland.tv“) .