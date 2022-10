Jubilarfeier im Porzellanikon: IG BAU Oberfranken ehrt langjährige Mitglieder

Vom Dachdecker über den Landwirt bis zur Floristin – Die IG BAU Oberfranken kümmert sich um die Belange von Beschäftigten in den verschiedensten Branchen. Für ihr Engagement bekommen 60 langjährige Mitglieder der IG BAU Kreisverbände Hof und Marktredwitz nun eine Ehrung. Zusammen kommen die Jubilare rechnerisch auf rund drei Tausend Gewerkschaftsjahre, heißt es in einer Mitteilung der IG BAU. Die Jubilarfeier findet heute (29.10.) um 14 Uhr 30 im Porzellanikon in Selb statt. Dabei soll es nicht nur um die Anerkennung der langjährigen Mitglieder gehen. Insbesondere sollen die Energiekrise, der Fachkräftemangel auf dem Bau und der Ukrainekrieg besprochen werden.