Jubiläum: Länderbahn-Standort Neumark besteht seit 20 Jahren

Er gilt als Herzstück der Länderbahn: Der Standort im vogtländischen Neumark. In diesem Jahr feiert er Jubiläum. Genau heute (SA) vor 20 Jahren ging es an dem Standort los. Er steuert alle Netze von Ostsachsen bis ins Allgäu, heißt es in einer Mitteilung. Dort ist außerdem das Flottenmanagement und die Eisenbahnschule. Im Vogtland arbeiten inzwischen über 200 Menschen bei der Länderbahn. Wegen Corona fallen die Feierlichkeiten zum Jubiläum etwas anders aus. Das Mitarbeiterfest und der Tag der offenen Tür können nicht stattfinden.