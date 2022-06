Jubiläum in Bischofsgrün: 65 Jahre Pfingst-Skispringen

Skispringen an Pfingsten? Das klingt immer noch recht exotisch. Und erst recht war das vor 65 Jahren so. In Bischofsgrün fand damals der erste Skisprung-Wettkampf auf Matten im Sommer statt. Zum Pfingstspringen 1957 seien 20.000 Zuschauer an die Ochsenkopfschanze gekommen, sagt Klaus Purucker vom Ski-Club Bischofsgrün. Das Jubiläum wird an diesem Sonntag in Bischofsgrün natürlich mit einem Skisprung-Wettbewerb gefeiert. Skispringer überwiegend aus Thüringen, Sachsen und Nordbayern werden erwartet. Der Ski-Club eröffnet damit in der Ochsenkopf-Schanzenarena die Sommerserie im Skispringen. Die Wettkämpfe starten morgen um 14 Uhr. Im Anschluss ist eine Party geplant.