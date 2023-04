Jubiläum des Volksaufstands in der DDR: Zeitzeugen aus Hof und Plauen gesucht

Die Jüngeren unter uns dürften den Tag der Deutschen Einheit nur am 3. Oktober kennen. Früher wurde er aber tatsächlich am 17. Juni gefeiert, um an die Ereignisse rund um den Volksaufstand in der DDR zu erinnern. Dieser jährt sich heuer zum 70. Mal. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner:

Zum 70. Jubiläum des Volksaufstands wollen die Partnerstädte Hof und Plauen ein Zeitzeugen-Projekt starten, um die Geschehnisse noch stärker aufzuarbeiten. Wer sich also an die Zeit erinnern kann, darf sich gerne bei den Stadtarchiven Hof und Plauen melden. Gefragt sind auch Dokumente oder Artefakte aus der Zeit.

Als Anlaufstellen dienen ab sofort die Stadtarchive Plauen und Hof (Stadtarchiv Plauen: Unterer Graben 1, 08523 Plauen, Tel. 03741-291 1444, E-Mail: Clemens.Uhlig@plauen.de, Stadtarchiv Hof: Unteres Tor 9 b, 95028 Hof, Tel. 09281-815 1620, E-Mail: archiv@stadt-hof.de). Zudem besteht die Möglichkeit, das Stadtarchiv Plauen nach vorheriger Terminvereinbarung für ein Zeitzeugengespräch aufzusuchen.