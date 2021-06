Jubiläum: agilis seit 10 Jahren in Oberfranken

Die grau-grünen RegioShuttles von agilis feiern morgen 10jähriges Jubiläum. Seit dem 13. Juni 2011 hat die gesamte Fahrzeugflotte rund 1.200 mal die Strecke um den Äquator zurückgelegt. Auf dem 429 Kilometer langen Streckennetz halten die agilis-Züge an 101 Bahnhöfen. Mit fast 200 Beschäftigten ist das Verkehrsunternehmen zudem ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Wegen Corona sind die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten erst einmal verschoben – agilis-Fahrgäste dürfen sich in den kommenden Wochen in ausgewählten Zügen allerdings auf eine kleine Überraschung freuen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Aktuell hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft das Dieselnetz Oberfranken erneut EU-weit ausgeschrieben – für einen Zwölf-Jahres-Vertrag von Dezember 2023 bis Ende 2035. Wer den Zuschlag erhält, soll im Oktober bekannt gegeben werden.