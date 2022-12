«Joker»-Regisseur Todd Phillips dreht Fortsetzung

Für ihre Musik hat das Multitalent bereits viele Preise abgesahnt. Steht vielleicht bald auch ein Oscar in ihrem Regal? (…)

Will Smith als gejagter Sklave in «Emancipation»

«Emancipation» erzählt die spektakuläre Geschichte eines Sklaven in den US-Südstaaten, der sich 1863 in die Freiheit rettet. Will Smith (…)