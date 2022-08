Johnny Depp als Ludwig XV. vor der Filmkamera

Hollywood-Star Johnny Depp (59) ist in einem ersten Foto aus dem Film «Jeanne Du Barry» in der Rolle des französischen Königs Ludwig XV. (1710-1774) zu sehen. Die französische Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn (46, «Mein ein, mein alles») und die Produktionsfirma Why Not Productions veröffentlichten das Foto am Mittwoch. Es zeigt Depp mit Pelzhut und weißer Lockenperücke, gepudertem Gesicht, die Augen mit einer schwarzen Binde verhüllt.

Die Dreharbeiten zu dem Historiendrama liefen Ende Juli in Frankreich an, wie das US-Branchenblatt «Deadline.com» berichtete. Anfang Juni hatte Depp in einem Verleumdungsprozess in den USA mit seiner Ex-Frau Amber Heard einen weitgehenden Sieg errungen. Die Jury sprach dem «Fluch der Karibik»-Star hohen Schadenersatz zu. Erstmals seit drei Jahren steht Depp nun wieder vor der Filmkamera. Das Drama dreht sich um die Beziehung des Königs mit seiner letzten Maitresse Jeanne Du Barry (Maïwenn), die aus armen Verhältnissen stammte.

Depps Karriere war durch den schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau, die ihm Gewalt vorwarf, zeitweise eingebrochen. So wurde er 2020 in «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt. Kurz zuvor hatte Depp in Großbritannien einen Prozess gegen das Boulevardblatt «Sun» verloren. Depp hatte wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe Heard körperlich misshandelt.