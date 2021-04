JobRad in Wunsiedel: Stadtmitarbeiter können ins Büro radeln

Den klassischen Dienstwagen kennt wahrscheinlich jeder – ein Dienstrad ist schon außergewöhnlich. Genau das bietet die Stadt Wunsiedel jetzt ihren Mitarbeitern an – als eine der ersten Kommunen überhaupt. Möglich macht das Firma JobRad, die mit registrierten Fahrradhändlern Leasingverträge anbietet. So haben die Beschäftigten im Rathaus die Möglichkeit mit einen Fahrrad ins Büro zu radeln oder einen Wochenendausflug zu machen. Die ersten Mitarbeiter haben sich jetzt ihre Räder bei der Firma Zweirad Schneider in Wunsiedel ausgesucht.