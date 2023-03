Jobcenter Vogtland in Plauen: Aktionstag für Pflegebranche

Bei Radio Euroherz berichten wir immer wieder darüber, dass in vielen Branchen Fachkräfte fehlen, zum Beispiel in der Pflege. Das Jobcenter Vogtland in Plauen lädt deswegen heute (01. März) zum Aktionstag „Arbeit und Beruf“ für die Pflegebranche ein. Das Angebot richtet sich an Neu- und Wiedereinsteiger, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Beim Aktionstag in Plauen habt ihr die Möglichkeit, euch über Berufsbilder und offene Stellen zu informieren. Außerdem könnt ihr zum Beispiel direkt ein Praktikum in einem Pflegebetrieb vereinbaren. Zum ersten Mal gibt’s beim Aktionstag auch Beratungen zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Der Aktionstag in Plauen findet von 09 bis 12 Uhr statt.