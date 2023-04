Wegen einer internen Fortbildung gibt’s heute Einschränkungen beim Jobcenter Vogtland. Die Eingangszonen in den Geschäftsstellen in Plauen, Auerbach und Reichenbach sind den ganzen Tag geschlossen. Ausgemachte Beratungsgespräche finden aber wie geplant statt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das Jobcenter Vogtland verweist in dem Zusammenhang auf sein Online-Portal. Da könnt ihr auch an Schließ- und Feiertagen alle Dienstleistungen des Jobcenters nutzen.

Mehr Infos dazu findet ihr hier.