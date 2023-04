Jobcenter Vogtland: Dienststelle in Reichenbach macht zu

Aus organisatorischen Gründen schließt das Jobcenter Vogtland seine Dienststelle in Reichenbach. Eure Beratung bekommt ihr ab heute in der Dienststelle in Auerbach. In besonderen Einzelfällen ist eine Beratung aber auch im Reichenbacher „Haus der Vereine“ möglich, heißt es vom Jobcenter. Das Jobcenter verweist in dem Zusammenhang auf seinen digitalen Service. Viele Anliegen könnt ihr nämlich mittlerweile online von zu Hause aus erledigen.

Mehr Infos dazu gibt’s unter https://www.vogtland-jobcenter.de/Service/Digitale-Services/