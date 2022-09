Jobcenter Hof-Stadt und Fichtelgebirge: Kein „Sozialtourismus“ bei Ukrainern belegbar

Über ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine nun schon. Viele sind von dort auch in die Euroherz-Region geflüchtet und beziehen Sozialleistungen. Den Begriff „Sozialtourismus“ hat CDU-Chef Friedrich Merz im Zusammenhang mit vermeintlichen Betrugsfällen verwendet. Ukrainer würden zwischen Deutschland und der Ukraine pendeln und so Leistungen erschleichen. Das sei laut den Jobcentern Hof-Stadt und Fichtelgebirge aber nicht belegbar. Voraussetzung für die Leistungen sind ein fester Wohnsitz im Gebiet des jeweiligen Jobcenters und Erreichbarkeit per Post. Bis zu drei Wochen pro Jahr dürfen Leistungsbezieher den Wohnort verlassen, um zum Beispiel in die Ukraine zu reisen. Das müssen sie aber beim Jobcenter anmelden, sagt Carolyn Schmitt vom Jobcenter Hof-Stadt. Dafür brauche es auch einen wichtigen Grund. Außerdem nehmen die Jobcenter regelmäßig Kontakt zu den Leistungsbeziehern auf. So könnte auch bemerkt werden, wenn jemand gegen die Vorgaben verstößt und sich nicht am Wohnort aufhält. Das erklärt Hans Plank vom Jobcenter Fichtelgebirge. Ihm seien derzeit keine Betrugsfälle bekannt. Auch Carolyn Schmitt spricht zwar von vereinzelten Anfangsverdachtsfällen, der Begriff Sozialtourismus sei aber nicht belegbar.