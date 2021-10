Job-Info-Tag: Diakonie Hochfranken informiert über Karrierechancen

Harte Arbeit, viele Überstunden, wenig Lohn. So ist die Situation aktuell in der Pflege. Pflegeberufe gehören aber zu den wichtigsten Jobs überhaupt. Soziale Einrichtungen suchen deshalb ständig nach fähigem Personal. Wer sich für die Arbeit im sozialen Bereich interessiert, kann sich heute (SA) beim Job-Info-Tag der Diakonie Hochfranken informieren – auch über die Vorteile, die so ein Job bietet. Auch zum freiwilligen Sozialen Jahr gibt es Infos. Zwischen 10 und 13 Uhr sind Ansprechpartner in der Diakonie am Campus (Südring 96) in Hof vor Ort. Vor Ort ist auch ein Bewerbungs-Speed-Dating geplant.