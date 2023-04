Job in der Pflege: Lange Nacht der Pflegeausbildung in Münchberg

Schichtarbeit und das auch noch am Wochenende. Die Pflegeberuf ist für die meisten wenig attraktiv, deshalb herrscht dort auch Fachkräftemangel. Die Kliniken Hochfranken veranstalten heute eine lange der Nacht der Pflegeausbildung am Standort Münchberg. Schüler und Menschen, die nochmal einen neuen Berufsweg einschlagen wollen, können sich an der Berufsfachschule für Pflege ausprobieren. Sie können mit Lehrkräften und Auszubildenden sprechen, um zu sehen, welche Aufgaben sie zukünftig erwarten könnten. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.