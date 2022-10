Kino unter freiem Himmel. Das hat es auch dieses Jahr beim Euroherz-Kinosommer gegeben. Auch in Plauen findet heute ein Open-Air-Kino statt. Um 17 Uhr starten die ersten Haselbrunner Filmnächte bei der Markuskirche in Haselbrunn. Zu sehen gibt es die Filme „Jim Knopf und die wilde 13“ und „Ziemlich Beste Freunde“. Der Eintritt ist frei. Sollte es regnen, könnt ihr die Filme in der Markuskirche schauen.