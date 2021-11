Erst gestern haben wir berichtet, dass im Klinikum Fichtelgebirge nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Heute haben die regionalen Kliniken die Auflagen nochmal verschärft. Sowohl in den Kliniken Hochfranken als auch im Klinikum Fichtelgebirge gilt ab sofort die 2G-Plus-Regel. Diese Regel gilt unter anderem auch in der Sana Klinik Hof und in weiteren oberfränkischen Krankenhäusern. Das heißt, Geimpfte und Genesene müssen sich vor Betreten nochmals testen.