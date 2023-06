Jetzt immer sonntags: Flohmarkt in Rehau

Schnäppchenjäger sind oft schon früh unterwegs, um etwas ganz besonderes zu ergattern – auf den Flohmärkten in der Region. Morgen geht nach einer längeren Pause auch wieder der Flohmarkt in Rehau am Schützenhausplatz an den Start. Nachdem die langjährige Veranstalterin Anfang des Jahres aufgehört hat, musste sich die Stadt einen neuen suchen: Es ist Holger Fischer aus Neuenmarkt. Der Flohmarkt ist allerdings nicht mehr samstags, sondern sonntags von 8 bis 15 Uhr. Die Platzvergabe ist um 7 Uhr.

Schon heute ist wieder Bauernmarkt in Rehau. Noch bis 12 Uhr bieten die Händler auf dem Maxplatz ihre Waren an.