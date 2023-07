Die beiden Hofer Sportlerinnen Victoria Tippelt und Stephanie Gebhardt sind bei den Special Olympics in Berlin erfolgreich gewesen. Sie haben Bronze geholt – im Kajak über 500 Meter. Am Abend erhalten sie eine weitere Ehrung. Bayerns Sportminister Joachim Herrmann verleiht den Jetzt-erst-recht-Preis an die Bayerische Mannschaft bei den Special Olympics. Neben den beiden Hofer Sportlerinnen waren weitere 32 Athleten Teil der Mannschaft.