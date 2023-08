Die Brauerei Hütten in Warmensteinach im Landkreis Bayreuth sucht wieder Models mit Bierbauch für einen Fotokalender. Die erste Ausgabe in diesem Jahr war bundesweit ein riesengroßer Erfolg. Wer dabei sein will, kann sich jetzt mit aussagekräftigen Foto, bis zum 27. August per Mail an: bewerbung@bierbauchkalender.de bewerben. Eine unabhängige Jury entscheidet dann bis Anfang September über die Models.