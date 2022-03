Jetzt auch in Hof: Fifty-Fifty Taxis fahren ab kommendem Freitag

Mit dem Taxi von der Party nach Hause fahren – zum halben Preis, den Rest übernimmt die Kommune. Sogenannte Fifty-Fifty Taxis machen das im Landkreis Wunsiedel schon seit einiger Zeit möglich. Alle Personen zwischen 16 und 26 Jahren, die ihren Wohnsitz im Landkreis Wunsiedel haben können das Angebot in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zwischen 21 und 5 Uhr nutzen. Damit sollen Fahrten unter Alkoholeinfluss verhindert werden und junge Leute kostengünstig und sicher nach Hause gebracht werden. In der Stadt Hof sollte das Projekt bereits vor zwei Jahren kommen – unter anderem wegen der Pandemie hat sich der Start jedoch erheblich verzögert. Wie die Pressestelle der Stadt Hof nun mitteilt, kann es jetzt aber endlich losgehen. Ab kommender Woche Freitag dürfen alle 16-27 Jährigen aus Hof die Fifty-Fifty-Taxis in Anspruch nehmen. Genauere Infos soll es laut der Stadt nächste Woche geben.

Symbolbild aus dem Landkreis Wunsiedel